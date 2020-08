Hospital de Campanha de Ceilândia tem 65% das obras concluídas

Previsão de término da construção é na segunda quinzena de setembro

Agência Saúde

O Hospital de Campanha de Ceilândia está com 65% das obras concluídas e a previsão de entrega e conclusão da unidade é na segunda quinzena de setembro. As informações são Secretaria de Saúde do DF.

“Muita coisa já foi feita. Foi realizada a concretagem da laje neste final de semana, além disso, está sendo executada a alvenaria de vedação e infraestrutura para instalações elétricas e hidráulicas”, informa o subsecretário de Infraestrutura em Saúde, Sócrates Alves.

As próximas etapas que devem ser realizadas ao longo da semana são execução da lage em Steel Deck (um tipo de laje mista de metal), paredes internas em Light steel framing, seguidas das instalações elétricas e hidráulicas.

Após à pandemia, unidade se tornará o Hospital Materno Infantil de Ceilândia – Foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF

A obra foi orçada em R$10,4 milhões e ocupará uma área de 22,9 mil metros quadrados. A ordem de serviço para iniciar a construção foi assinada no último dia 13 de julho e vai comportar 60 leitos, sendo 20 de suporte respiratório e 40 de enfermaria. A princípio, o local irá atender somente pacientes acometidos pela Covid-19. Após a pandemia, a unidade se tornará o futuro Hospital Materno Infantil de Ceilândia.

De acordo com o subsecretário, as paredes internas permitem adequações, assim, ao término da pandemia, a edificação poderá se tornar uma unidade de saúde para atendimento às necessidades da região. O novo hospital fica ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia, localizada na QNN 27, Área Especial D.