Hospital de Campanha do Estádio Mané Garrincha recebe os primeiros pacientes

O primeiro Hospital de Campanha para atender pacientes da Covid-19, no Distrito Federal, já está funcionando. Montado no Estádio Nacional Mané Garrincha, a unidade hospitalar recebeu, na tarde desta sexta-feira (22), os cinco primeiros pacientes transferidos do Hospital Regional da Asa Norte. A estrutura foi equipada com 197 leitos, sendo 173 de enfermaria adulto sem suporte de oxigenoterapia, mais 20 de suporte avançado e quatro de emergência.Os pacientes internados na nova estrutura estão em leitos com suporte de oxigênio. Nas próximas 24 horas, a previsão é que outros 15 pacientes sejam transferidos para o estádio. Eles estão com quadro clínico considerado moderado, já passaram do período crítico da doença, e estão na fase de recuperação.

“É mais um reforço para a rede assistencial de saúde do Distrito Federal no combate a Pandemia”, declarou o secretário-adjunto de Assistência, Ricardo Tavares.

Covid-19

De acordo com o último boletim informativo da Secretaria de Saúde, divulgado no início da noite desta sexta-feira, o DF registrou 5.948 casos da Covid-19. Do total de pacientes infectados, 3.299 estão recuperados e 90 evoluíram para óbito. Desses, seis eram residentes de cidades do Entorno, mas estavam internados no DF.

A rede pública de saúde conta com 267 leitos de UTI Covid nos hospitais de Base, Asa Norte, Santa Maria, Universitário, da Criança e Daher, além da Unidade de Pronto Atendimento Núcleo Bandeirante. Na noite de hoje, 105 desses leitos estão ocupados.

Com informações da Secretaria de Saúde