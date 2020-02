Hospital Regional de Ceilândia recebe 101 novos voluntários

O Hospital Regional de Ceilândia (HRC) recebeu, nesta quinta-feira (13), 101 voluntários das áreas de gestão em saúde, enfermagem, biomedicina e radiologia. Entre eles, há 20 doulas, profissionais que acompanham a gestante durante o parto, com foco no bem-estar da mulher e da criança. Esses cidadãos foram selecionados por meio do Portal do Voluntariado do Governo do Distrito Federal.

“Cada voluntário traz a sua capacitação e a coloca à disposição do serviço de saúde e de toda a população usuária do hospital”, comenta Graziele de Faria, diretora administrativa da Região Oeste.

A gestora também destaca que o fato de o HRC ser um hospital-escola colabora ainda mais para a experiência profissional dos voluntários. “O desenvolvimento das atividades do voluntariado está inserido em um cenário de aprendizagem, o que no final agrega à prestação de um serviço de qualidade”, completa.

A gerente de voluntariado da pasta, Marcilene Frazão, enfatiza que a atuação do voluntário permite uma atenção especial aos usuários. “Quem se doa dessa forma acaba tendo um olhar diferente para a sociedade. Essa empatia faz a diferença no serviço e gera resultados benéficos para toda a população”.

Além de acolher os novos colegas, o evento serviu como o primeiro contato com a estrutura e o funcionamento de uma unidade hospitalar. A comissão de voluntariado do hospital convidou diversos setores do hospital para ministrar palestras sobre temas relacionados à unidade, como normas éticas e conduta no trabalho, entre outras.

Mariana Araújo, recém-formada em biomedicina, revela que o trabalho no HRC será seu primeiro contato com os pacientes de um hospital público. “Fico feliz em desenvolver um trabalho social em prol da população e aliar isso ao desempenho do meu ofício em uma estrutura de um grande laboratório”, comenta.

Colaboração

O desenvolvimento das atividades do voluntariado no Hospital Regional de Ceilândia conta com o apoio de entidades do terceiro setor. A Associação Parceiros do HRC (Pahrcei) atua em conjunto com os gestores e a comunidade no levantamento dos serviços que trazem benefícios à população. “A sociedade civil organizada fomenta as ações dos voluntários e os demais projetos sociais da unidade, formando um elo com resultados muito positivos para todos os atores”, destaca Caio Kanashiro, presidente da Pahrcei.

Essa união entre o aperfeiçoamento em um trabalho e ações de relevância social são a base do voluntariado profissional. “Quem se voluntaria exerce um grande papel social: a cidadania. Uma vez que imbuídos de um papel altruísta, promovem o bem-estar físico e psicossocial dos usuários, além de melhorar os processos de trabalho, contribuindo para a humanização do serviço”, observa a enfermeira e membro da comissão de voluntariado do HRC, Arlete Hosana.

*Com informações da Agência Brasília