Hospital Regional de Ceilândia volta a atender pacientes na Cirurgia Geral e Ortopedia a partir de segunda

Desde junho os atendimentos das duas especialidades estavam sendo transferidos para o HRT e HRSM

A partir da próxima segunda-feira (27), os atendimentos de Cirurgia Geral e Ortopedia voltarão a funcionar normalmente no Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Tanto as atividades do ambulatório como do pronto-socorro das duas especialidades estarão disponíveis para a população da Região de Saúde Oeste.

“Todos os atendimentos que haviam sido transferidos para outros hospitais por causa da pandemia irão retornar. Todas as atividades da Ortopedia e Cirurgia Geral voltarão normalmente a partir da segunda. Isso só será possível por causa dos leitos de retaguarda que temos no Hospital Modular Anexo, destinados aos pacientes com Covid-19”, explica a superintendente da Região de Saúde Oeste, Lucilene Florêncio.

Os atendimentos da Ortopedia e Cirurgia Geral do HRC foram transferidos para os hospitais regionais de Taguatinga (HRT) e Santa Maria (HRSM) no dia 8 de junho para conseguir atender toda a demanda de pacientes acometidos pela Covid-19.

Mesmo com os atendimentos das duas especialidades remanejados, foram mantidos no HRC pelo menos dois plantonistas de cirurgia geral por turno de trabalho, para prestar atendimento à demanda interna do hospital por pareceres e cirurgias, bem como atender pacientes críticos sem condições de transferência.

*Informações Secretaria de Saúde do DF