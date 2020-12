Hospital São Francisco é o único hospital em Ceilândia a atender plano GDF Saúde

Instituição com mais de 25 anos de existência proporciona atendimentos aos servidores públicos em mais de 30 especialidades médicas

Quem optar por utilizar o GDF Saúde, convênio de assistência à saúde dos servidores públicos do Governo do Distrito Federal – lançado em outubro pelo governador Ibaneis Rocha –, já pode contar com os serviços médicos do Hospital São Francisco (HSF), em Ceilândia. Administrado pelo Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Distrito Federal (Inas), o convênio exclusivo para quem trabalha no GDF iniciou processo de admissão de instituições de saúde e o HSF é um dos primeiros a ter o credenciamento aprovado.

Em Ceilândia, o Hospital São Francisco (HSF) é o único a atender os funcionários públicos que irão aderir ao benefício proposto pelo Executivo local. “Estamos em Ceilândia há mais de 25 anos e conhecemos bem as necessidades da população da cidade. Contamos com profissionais de primeira linha e oferecemos aos servidores do GDF mais de 30 especialidades, além do atendimento emergencial no nosso pronto-socorro”, conta o Dr. Edvaldo Lima, diretor médico da instituição.

A documentação exigida para o credenciamento foi devidamente entregue ao Inas e traduz a preocupação dos gestores do HSF em oferecer aos servidores do GDF os melhores serviços em atenção à saúde com diversas especialidades médicas. “Passamos pela fase de análise e logo após a vistoria do Inas tivemos a aprovação. Agora, estamos prontos para iniciar os atendimentos”, afirma Sérgio Bastos, administrador do HSF.

Os servidores do GDF que residem em Ceilândia, por intermédio do plano, poderão ter acesso a mais de 30 especialidades oferecidas. Entre elas estão Alergologia, Análises Clínicas Laboratoriais, Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia, Cirurgia Bariátrica, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Dermatologia, Fonoaudiologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hepatologia, Mastologia, Neurologia, Neurologia Cirúrgica, Nutrição, Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Proctologia, Psicologia, Radiologia, Urologia, UTI, UTI Neonatal..

Sobre o Hospital São Francisco – Com mais de 25 anos atendendo a comunidade do Distrito Federal, o Hospital São Francisco oferece o que há de mais moderno e humanizado em atendimento, serviços médicos, radiológicos, laboratoriais e conta com corpo clínico composto por mais de 200 especialistas e instalações de primeiro mundo com equipamentos de alta tecnologia, hotelaria e ambientação confortáveis e modernas. É a instituição com maior número de possibilidades de atendimento na região que corresponde às cidades próximas de Ceilândia e Taguatinga, tais como Samambaia, Riacho Fundo I e II, Recanto das Emas e Águas Lindas.

Em maio de 2020, foram inaugurados 10 novos leitos de UTI, e o HSF passou a ser, com seus 36 leitos, o hospital com maior número de possibilidades de atendimento da região. Estão distribuídos em UTI Neonatal, UTI Pediátrica e UTI Adulto. O departamento de terapia intensiva ocupa área de 500m² do edifício, que conta também com Radiologia, Laboratório de Análises Clínicas, e atendimento ambulatorial . Para os próximos meses estão previstas a entrega de novos departamentos e ampliação de espaços e implementação de tecnologia em setores como maternidade e centro cirúrgico.

Serviço

Hospital São Francisco

Site: www.hsfdf.com.br

Telefone: 61 3378-9000

Endereço: QNN 28 Módulo C, Área Especial – Ceilândia/DF

Instagram: @hospitalsaofrancisco_df

Facebook: facebook.com/hospitalsaofranciscodf