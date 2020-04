Hotéis vão hospedar idosos sem moradia durante a pandemia

O Governo do Distrito Federal oferecerá aos idosos que vivem em condições inadequadas acesso à moradia provisória em hotéis do DF durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), com a coordenação da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). O projeto piloto já está em andamento com o cadastro de 300 pessoas com 60 anos ou mais que serão encaminhadas para o Brasília Palace. Os idosos serão recebidos com toda segurança e atenção. A Secretaria de Saúde realizará exames, testes e oferecerá cuidados médicos, garantindo a eficácia do isolamento.

A ação “Hotelaria Solidária” faz parte do programa “Sua Vida Vale Muito”, desenvolvido pela Sejus para proteger a população idosa da Covid-19. A primeira-dama, Mayara Noronha Rocha, é madrinha dessa iniciativa, que conta com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, responsável pelo cadastro dos idosos, e da Secretaria de Saúde, que fará o protocolo de triagem dos atendidos pelo programa.

De acordo com a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, o DF tem 14 mil idosos com moradia inadequada, identificados em levantamento feito pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) a pedido da Sejus. “São idosos que vivem sem condições de isolamento social dentro da própria casa”, explicou.

O objetivo é oferecer estratégias efetivas de distanciamento social para este público, considerado o mais vulnerável nesta pandemia do coronavírus. No entanto, os idosos identificados não são obrigados a aderir à moradia temporária.

No projeto piloto, serão utilizados 150 apartamentos com serviços por três meses. Como se trata de uma parceria do GDF com a iniciativa privada, o governo pagará ao hotel uma tarifa solidária que não corresponde a diária cobrada de hóspedes.



Hotéis

A Sejus está em tratativa com a rede hoteleira para identificar outros estabelecimentos com interesse e condições de ingressar no programa. Segundo Marcela Passamani, poderão participar os hotéis que estejam dispostos a abrigar exclusivamente esses idosos, ou seja, não podem ter outros hóspedes no local como forma de garantir o isolamento social desse público. Também deverão seguir os protocolos de saúde e segurança definidos pelo governo.

Adote um Idoso

Outra ação do programa “Sua Vida Vale Muito” é a campanha “Adote um Idoso”, idealizada pela primeira-dama para mobilizar jovens e adultos a exercerem atividades do dia a dia para os idosos, como ir ao mercado e à farmácia. A ideia é dar condições para que eles não precisem sair de casa, principalmente os idosos que moram sozinhos, com outros idosos ou somente com crianças.

A iniciativa será executada em conjunto com a Sejus por meio do Programa Voluntariado em Ação, que será utilizado para estimular as pessoas a participarem do projeto. Os voluntários poderão se cadastrar no portal www.portaldovoluntariado.df.gov.br, que já tem 26 mil inscritos.

* Com informações da Sejus