Ibaneis avalia decretar lockdown no DF

Ceilândia é a região administrativa com maior número de contaminados, seguida pelo Plano Piloto

O governador Ibaneis Rocha (MDB) confirmou ao Correio Braziliense que estuda decretar lockdown — bloqueio total de atividades não essenciais — no Distrito Federal até segunda-feira (29/6) para tentar conter o avanço da covid-19. Segundo o emedebista, o tema está “em análise”.

Segundo o Correio, a medida seria uma tentativa de barrar o aumento de casos de covid-19 na capital. Segundo os dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Saúde, o DF chegou, na quinta-feira (25/6), a 38.871 infectados por coronavírus e 463 pessoas morreram pela doença. Ceilândia é a região administrativa com maior número de contaminados, seguida pelo Plano Piloto.

No início do mês, medida semelhante à analisada agora pelo GDF para toda capital foi aplicada em Ceilândia, Sol Nascente e Estrutural. O comércio não essencial das cidades ficou fechado por 72 horas por decreto de Ibaneis.

Nesta semana, o governador retomou o controle da liberação das atividades fechadas até o momento. Decisão da Justiça Federal impedia a abertura, mas liminar devolveu o poder de decisão ao chefe do Palácio do Buriti e a liberação de setores como bares e restaurantes voltou a ser debatida no GDF e também está em análise.

*Fonte: Correio Brasiliense