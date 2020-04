Idosos e vulneráveis receberão kits para higiene bucal

Cerca de 1.500 idosos e pacientes crônicos receberão kits para higiene bucal para serem distribuídos nas Farmácias de Alto Custo do Distrito Federal. Os insumos foram doados na tarde desta terça-feira (14) pela Associação Brasileira de Odontologia (ABO-DF) e pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO-DF) ao programa Todos Contra o Covid, do Governo do Distrito Federal (GDF). A distribuição começará imediatamente.

Os kits – que contêm escova de dente e creme dental – servirão para levar higiene bucal às comunidades mais vulneráveis do DF no momento de pandemia do novo coronavírus. De acordo com o vice-governador do DF, Paco Britto, as doações são extremamente importantes e não podem ficar paradas.

“O tempo é importante. Por isso, já a partir de amanhã, o material estará sendo distribuído para a população”, garantiu Paco, que também coordena o programa. O GDF prestará contas à sociedade de todas as doações arrecadadas pelo programa.

Para o Conselho de Gestão de Crise na odontologia, instalado pelas instituições para o período de pandemia, a higiene bucal tem importante papel no momento em que existe um rápido avanço da Covid-19 em território nacional.

“Nossa população é deficiente quando o assunto é higiene bucal, por isso nos juntamos para contribuir para este grupo de pacientes e fornecer objetos básicos para a saúde”, explicou o coordenador do conselho, Rodrigo dos Santos Souza.

“Neste momento de calamidade, queremos apoiar o governo, fazer o bem e salvar vidas”, completou a presidente da ABO-DF, Luciana Bezerra.

Segundo Luciana, a higiene bucal tem importante papel neste momento, uma vez que uma das portas de entrada do novo coronavírus no organismo é a mucosa bucal.

“Uma boca bem higienizada cria uma barreira de proteção contra o vírus, além de eliminar bactérias, fazendo com que adquiramos anticorpos na boca”, frisou.

Para ela, a higiene bucal é tão importante quanto lavar as mãos com água e sabão, o uso de máscaras e do álcool em gel. “Boca suja é a porta de entrada para que o vírus chegue à corrente sanguínea”, completou.

“Temos que ser responsáveis e ajudar de todas as formas neste momento”, afirmou o presidente do CRO-DF, Marco Antônio dos Santos. “Uma escova de dentes, o creme dental e o fio dental são produtos básicos de higiene e muitos cidadãos não têm acesso. Somos defensores de que eles recebam isso juntamente com a cesta básica.”

Todos contra o coronavírus

Por meio de decreto, em dia 7 de abril o GDF instituiu o Comitê de Emergência a fim de arrecadar doações para o combate e enfrentamento do novo coronavírus.

Além de produtos, serviços, alimentos, insumos e equipamentos, o governo também recebe, por meio do banco de Brasília (BRB), doações financeiras.

Agência: 027

Conta Corrente: 049.521-5

CNPJ: 02.174.272/0001-55

Banco 070 – Banco de Brasília (BRB)

*Com informações da Agência Brasília