IESB CONVIDA: Live com governador do DF debaterá sobre pandemia e políticas públicas

Amanhã (19/5), a partir das 18h, o Centro Universitário IESB realizará mais uma edição do IESB CONVIDA, desta vez dentro da programação da XII Semana Jurídica online. O convidado será o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Organizado pelo curso de Direito, o evento tem o objetivo de estimular o diálogo, a interação e a troca de experiências entre estudantes do curso de ciências jurídicas, profissionais da área e comunidade. O debate irá girar em torno da pandemia que surpreendeu o mundo em 2020 e das possíveis políticas públicas aplicáveis no momento.

Ibaneis é conhecido por ter extensa carreira jurídica. De 2013 a 2015, ele presidiu a seccional do DF da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB – DF). Também já foi diretor do conselho federal e corregedor-geral da entidade. O líder do executivo local também é pós-graduado em processo do trabalho e processo civil e é mestrando em gestão de políticas públicas pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. No início da década de 90, ele abriu o próprio escritório que se destacou no atendimento de várias categorias do serviço público.

Política pública

O governador da capital foi um dos primeiros a adotar medidas restritivas para contribuir com o achatamento da curva da Covid-19 (atrasar o avanço da contaminação pelo coronavírus). Ainda no início de março, por meio de decreto, ele suspendeu as aulas em escolas e universidades. Logo depois, o comércio foi fechado e hoje, estuda-se retomada gradual das atividades, com regras, como o uso obrigatório de máscara.

A LIVE será aberta ao público. Para participar é preciso fazer a inscrição pelo link https://www.sympla.com.br/xii-semana-juridica-do-iesb-com-o-governador-do-df-ibaneis-rocha__855905