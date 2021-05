Lista de comorbidades relaciona, agora, também as doenças neurológicas

Inserção para imunização contra a covid-19 ocorre após atualização do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO)

As doenças neurológicas crônicas foram incluídas na lista de comorbidades para vacinação contra a covid-19. A inserção ocorreu com a atualização do Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da vacinação, na última semana. Entre elas estão: doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular) e doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória.

Além dessas, estão contempladas doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular, deficiência neurológica grave e indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla e condições similares.

Consulte os CIDs e demais especificações de cada comorbidade.

Agendamento

A Secretaria de Saúde vai incluir já nesta sexta-feira (27) a opção de agendamento para este grupo no site. Com a chegada de novas doses de vacinas, foram disponibilizadas mais 70 mil vagas para o público com comorbidade acima dos 25 anos.

Também serão disponibilizadas 2.083 vagas destinadas aos profissionais aeroportuários, que pela primeira vez serão contemplados pela campanha de vacinação contra a covid-19 e já estão produzindo a listagem dos seus funcionários que serão contemplados nesta etapa, e outras 2.601 vagas para profissionais das Forças de Segurança e Salvamento.

*Com informações da Secretaria de Saúde