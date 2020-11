Mãe realiza sonho de ensaio fotográfico com bebê

Registros de prematuros com suas mães chamam atenção para a campanha Novembro Roxo

Um ensaio fotográfico para registrar as fases da gestação pode estar nos planos da maioria das futuras mamães. Mas esse sonho não foi possível para Maria Ivone de Moraes, que precisou ser internada na 23ª semana de gravidez com risco de parto prematuro. Os dias se passaram e, no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), já na 38ª semana, em 28 de outubro, a pequena Evelyn Valentina chegou para alegrar a vida de sua mãe. Prematura, a bebê permanece internada na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal e participou, junto com Maria Ivone, de um ensaio fotográfico alusivo à campanha Novembro Roxo que conscientiza sobre à prematuridade.

“Eu tinha o sonho de tirar fotos profissionais e essas são as primeiras, por isso que eu chorei. Foi emocionante para mim”, revelou a mamãe. Maria é moradora de Palmas, no estado de Tocantins, e estava a passeio no Distrito Federal quando teve as primeiras complicações.

Maria Ivone realizou o sonho de fazer um ensaio fotográfico com sua bebê Evelyn – Foto: Breno Esaki/Agência Saúde DF

Os registros da pequena Evelyn e outros bebês em tratamento na neonatologia do HRT foram feitos na tarde desta terça-feira (10). A auxiliar de fotografia, Bianca Stevan, recorda que, no ano passado, ela e o fotógrafo Edy Carneiro foram procurados por servidores clientes do seu estúdio e receberam i desafio de fotografar bebês prematuros. Embora a especialidade dos profissionais seja casamentos e festa de quinze anos, eles aceitaram o desafio.

“Nosso pensamento foi trazer essa lembrança e tornar o momento mais leve para as mães que estão aqui na UTI. A gente sabe que o momento é difícil, então a gente acha que com essas fotos elas vão viver um momento mais feliz, vão ter uma lembrança mais bonita de tudo isso que elas estão passando”, resume Bianca.

Fotos oficiais do ensaio foram feitas por um fotógrafo voluntário – Foto: Breno Esaki/Agência Saúde DF

As fotos serão impressas e entregues às mães pela equipe do hospital.

O ensaio

As fotos fazem parte da celebração do Novembro Roxo, promovido pelos profissionais da saúde que compõe a equipe da neonatologia do HRT. Todas as fotos contaram com auxílio de profissionais da enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional e médicos, entre outros profissionais e residentes.

Equipe do HRT participou ativamente da produção e preparo do ensaio fotográfico com os prematuros – Foto: Breno Esaki/Agência Saúde DF

Sem nenhum enfeite nos bebês ou nas mães, o foco das imagens foi a emoção do momento e as reações dos protagonistas do ensaio.

Como preparação para este momento, as equipes realizaram oficinas com as mães, confecção de murais e rodas de conversa. Também os profissionais da unidade realizaram atividades de educação para aprofundar sobre os cuidados com os prematuros.

Com as mães, foram confeccionadas 141 borboletas, simbolizando todos os bebês que passaram pela neonatologia em 2020. “Escolhemos a borboleta que simboliza a transformação, a superação”, justificou a coordenadora do Método Canguru da Uneo/HRT, Thaiça Magalhães de Souza. A enfermeira conta que uma servidora também fotografou o dia a dia das mamães e bebês nos cuidados humanizados, banhos, amamentação e posição canguru, que é quando a criança fica pele a pele no colo da mãe dentro de um top.

O Novembro Roxo é o mês dedicado à prevenção da prematuridade – Foto: Breno Esaki/Agência Saúde DF

O HRT recebe pacientes com riscos e realiza partos a partir da 25ª semana de gestação. O hospital está equipado com Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, de Cuidados Intermediários Convencionais e Canguru.

Fonte: Secretaria de Saúde do DF