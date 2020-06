Mais sete pacientes vencem a Covid-19 e recebem alta do Hospital de Campanha

Unidade passará a oferecer videochamadas para aproximar pacientes e familiares

A tarde desta quarta-feira (17) foi de vitória para sete pacientes que estavam internados no Hospital de Campanha do Estádio Nacional de Brasília e venceram a Covid-19. Eles já estão em suas casas e se somam aos mais de 16.614 curados. A taxa de recuperação da doença, no Distrito Federal, é de 65%.

Com humor contagiante, Geraldo Carlos Teixeira, de 75 anos, despediu-se da equipe médica. “Estou muito feliz, porque graças a Deus eu vou poder voltar a comer um churrasquinho em casa ou uma jantinha com baião de dois”, comemora o cearense.

Maria de Souza Guimarães, de 80 anos, também foi uma das pacientes que deixaram o hospital nesta tarde. Ela agradeceu os cuidados recebidos pelos heróis da saúde. “Vocês cuidaram de mim muito bem, muito obrigado”.

Desde a abertura do Hospital de Campanha, 139 pacientes já receberam alta e, até o presente momento, nenhum óbito foi registrado no local.

TELEVISITAS – Os pacientes que seguem internados na unidade terão contato com seus familiares por meio de videochamadas. Uma estrutura com dois containers está sendo finalizada no estacionamento do estádio para que, dentro dela, familiares possam se reunir e entrar em contato com algum paciente internado no hospital.

Os containers serão equipados com cadeiras, poltronas e água para os visitantes. Os familiares deverão agendar sua televisita por meio de um site, que deve entrar no ar na próxima semana, quando a estrutura for finalizada.

Agência Saúde / Fotos: Breno Esaki