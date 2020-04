METRÔ-DF intensifica operação de limpeza nas estações

Em parceria inédita entre a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ-DF) e o Exército Brasileiro, foi realizada, nesta madrugada, uma operação de desinfecção geral na Estação Central, localizada na Rodoviária do Plano Piloto. A limpeza faz parte do conjunto de ações preventivas para evitar o contágio por coronavírus, especialmente em locais de grande circulação.

O trabalho teve início às 23 horas de sábado (28.03), portanto fora do horário normal de funcionamento do METRÔ-DF, e contou com 16 militares da Companhia de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército Brasileiro, unidade do Comando de Operações Especiais normalmente requisitada na segurança de grandes eventos, como a Copa do Mundo no Brasil e os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. A unidade também foi empregada na desinfecção da aeronave que trouxe os primeiros brasileiros de volta ao país após o agravamento da situação na China.

Na Estação Central, foram borrifados 120 litros de material de limpeza à base de cloro nas escadas, corrimãos, bloqueios, caixas eletrônicos e outras instalações. “Essa foi uma iniciativa do Metrô-DF, que contou com o imprescindível apoio do Exército Brasileiro. Foi uma ação de suma importância para que a comunidade do Distrito Federal tenha toda segurança de que a direção do Metrô e o Governo do Distrito Federal estão trabalhando incansavelmente para garantir saúde e segurança dos nossos usuários e servidores”, destacou o presidente do METRÔ-DF, Handerson Cabral.

Desde 11 de março, quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia por coronavírus, o METRÔ-DF intensificou a higienização dos trens e das estações. Além de passarem por limpeza profunda diária, houve reforço na limpeza entre viagens na Estação Central e nos terminais de Ceilândia e Samambaia, com álcool 70%, sobretudo nas estruturas metálicas, cadeiras, pega-mãos e bilheterias.

Os trens também passaram a circular com as janelas basculantes abertas para melhor circulação do ar e, como forma de esclarecer a população, há divulgação de mensagens, pelo sistema de som das estações e dos trens, para informar aos usuários sobre os cuidados e a prevenção ao Covid-19.

Além disso, seguindo os esforços do Governo do Distrito Federal para conter a propagação do vírus, a Companhia adotou como estratégia manter o número de trens e viagens, apesar da redução drástica de passageiros. Na última semana, o METRÔ-DF circulou com 83% de usuários a menos do que o registrado em dias normais.