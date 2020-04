Moradores de Ceilândia podem agendar testagem para Covid-19

A partir desta segunda-feira (27), o Distrito Federal passa a contar com dez pontos de testagem para a Covid-19. Nesta segunda fase, os pontos serão instalados em outras regiões administrativas, além do Plano Piloto e Águas Claras, onde ocorre desde a última terça-feira (21). No entanto, a partir de agora, a população deverá agendar, via internet, a marcação do exame. A medida ocorre para evitar aglomeração e reduzir o tempo de espera.

O secretário de Saúde, Francisco Araújo, ressaltou a importância da ampliação dos testes rápidos dentro da estratégia que o governo adotou de combate ao coronavírus. “Antecipamos o isolamento social, a população respondeu bem e aprovou as medidas; agora, precisamos de mais testes para respaldar os nossos trabalhos, as nossas ações e o combate mais intenso à Covid-19”.

O cidadão deve entrar no site e fazer o cadastro. Após se cadastrar, receberá um e-mail confirmando o cadastramento, o qual deverá inserir a chave de ativação recebida. Feito isso, poderá seguir adiante com o agendamento. Um comprovante chegará, por e-mail, informando o local e hora do exame, e este deve ser apresentado no local.

Outra novidade será que os pontos específicos passam a receber os moradores de determinadas regiões. O horário permanece das 8h às 17h, e passam a ocorrer nas seguintes regiões e endereços:

Para moradores de Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires e Arniqueiras:

1-Uniplan

2- Unieuro

3- Residência Oficial do Governador

Moradores do Plano Piloto:

4- Parque da Cidade – Estacionamentos 4

5- Estádio Mané Garrincha

Moradores do Lago Sul, São Sebastião, Itapoã, Paranoá, Jardim Botânico e Jardins Mangueiral:

6- Paróquia São Pedro de Alcântara – St. de Habitações Individuais Sul EQI 7/9 – Lago Sul

Moradores do Lago Norte, Varjão e Granja do Torto:

7- Iguatemi Shopping

Moradores do Guará, Núcleo Bandeirante, Candângolandia e Park Sul:

8- ParkShopping

Moradores de Ceilândia, Por do Sol e Sol Nascente:

9- IESB Unidade Ceilândia

Moradores de Sobradinho I, II, Fercal e Planaltina:

10- Área Especial para Indústria nº 03 – Lote 01 Sobradinho

A previsão é que nas próximas semanas mais pontos de testagem sejam abertos.

Resultados

Em quatro dias, a Secretaria de Saúde realizou 14.617 testes rápidos para coronavírus, o que resultou em 128 novos casos da doença. São testados aqueles que apresentam sintomas da doença. Se ocorrer de forma agravada, existe a possibilidade de fazer o teste swab – quando se coleta material da garganta e do nariz com um cotonete, para a amostra ser analisada em laboratório. Neste caso, o resultado sai em até 48 horas.

Nos casos detectados como mais graves, os pacientes poderão ser direcionados para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), referência em atendimento para a Covid-19.

Recomendações

Para a população, é recomendado o uso de máscaras faciais já na saída do domicílio, e que cada carro tenha, no máximo, quatro pessoas. A testagem é realizada por servidores da Secretaria de Saúde e conta com a participação de voluntários da área de saúde.

* Com informações da Secretaria de Saúde