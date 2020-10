Ônibus da Mulher chega a Ceilândia e Samambaia e reforça o Outubro Rosa

Ação leva serviço médico para prevenção de câncer de mama em mulheres de 50 a 69 anos

Para detectar e prevenir o câncer de mama em mulheres de 50 a 69 anos de idade, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) levou para as unidades de pronto atendimento (UPAs) da Ceilândia e de Samambaia dois consultórios de atendimento móvel, o chamado Ônibus da Mulher.

A ação faz parte da programação da campanha Outubro Rosa, promovida pela SES-DF em parceria com o Instituto de Gestão Estratégia de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), a Secretaria da Mulher e a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Balanço

Até o momento, 56 mulheres foram atendidas nos dias em que a unidade móvel da Secretaria da Mulher esteve no Hospital de Base. Na UPA de Ceilândia, 39 pacientes foram recebidas, 26 delas encaminhadas para exame de mamografia; e, na UPA de Samambaia, foram mais 39, com 33 encaminhamentos para mamografia.

Agenda

O atendimento na Ceilândia prosseguirá nos dias 8, 13 e 16 de outubro. Já em Samambaia será nos dias 7, 12 e 15.

Amanhã (terça, 6), o Ônibus da Mulher também estará nas UPAs do Recanto das Emas e do Núcleo Bandeirante. O consultório móvel retornará ao Recanto no dia 14 e ao Bandeirante nos dias 13 e 16.

O calendário de atendimento no Ônibus da Mulher inclui mais duas cidades: a UPA de São Sebastião, nos dias 7, 9 e 15 de outubro, e a UPA de Sobradinho, nos dias 8, 9 e 14 de outubro.

* Com informações do Iges-DF