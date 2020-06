Ortopedia e cirurgia-geral do Hospital de Ceilândia serão transferidas para outras unidades

A partir desta segunda-feira (8), o pronto-socorro ortopédico e da cirurgia-geral do Hospital Regional de Ceilândia (HRC) será transferido para os hospitais regionais de Santa Maria e Taguatinga. As duas unidades passarão a atender a demanda das regiões de saúde Oeste e Sudoeste de forma temporária. Com isso, o espaço que abriga os leitos destas duas especialidades passa a atender, de forma gradativa, somente pacientes com a Covid-19. O planejamento da Secretaria de Saúde é que esse fluxo seja mantido pelos próximos 60 dias.

“Esses dois hospitais que serão a retaguarda para essas duas especialidades. O restante das áreas (ginecologia e pediatria) continuam no HRC. Porém, com toda a adequação para também darmos o maior aporte possível aos pacientes com a Covid-19”, informou o subsecretário de Atenção Integral à Saúde, Luciano Agrizzi.

As mudanças no fluxo de atendimento da unidade ocorrem como parte do plano estratégico dos gestores do gabinete especial da Secretaria de Saúde, montado em Ceilândia, para reduzir o aumento de casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2) na região. Ao todo, 31 leitos estarão disponíveis na Emergência da unidade aos acometidos pelo vírus e outros dez leitos de terapia intensiva que já foram reformados estão aptos a receber os pacientes a partir este sábado (6).

Pelo o novo fluxo, os pacientes encaminhados ao pronto-socorro do HRC com trauma, com solicitação de parecer da Ortopedia referenciados pela Atenção Primária, ou demanda espontânea nessas áreas, com atendimento pré-hospitalar realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ou Corpo de Bombeiros, serão encaminhados ao HRT e HRSM.

A demanda que seria absorvida pela Unidade de Pronto Atendimento Ceilândia (UPA) também será direcionada a Santa Maria, se for necessário.

Com informações da Agência Brasília