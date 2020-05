Os 142 abrigados no alojamento de Ceilândia testam negativo para Covid-19

Todos os 142 testes realizados na tarde desta quinta-feira (28), no Alojamento Provisório de Ceilândia, atestaram negativo para Covid-19. Em mais uma parceria com a Secretaria de Saúde, o Consultório na Rua realizou os exames em pessoas em situação de rua abrigadas na unidade temporária implantada pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) no Estádio Maria de Lourdes Abadia (Abadião), e nos trabalhadores do local.“Quando essas pessoas chegam aqui já é feita uma aferição prévia de temperatura e possíveis sintomas. Porém, precisamos seguir o monitoramento para assegurar a saúde e o cuidado com esse público, como também com a equipe de trabalho”, enfatizou a chefe de gabinete da Sedes, Elayne Rangel, que fez questão de acompanhar a ação.

Junto ao teste rápido, os alojados preenchem um questionário sobre o seu estado de saúde, principalmente para identificar doenças crônicas. O profissional desempregado de serviços gerais Geraldo Marques ficou aliviado ao receber resultado negativo para o novo coronavírus. “Eu estou aqui há nove dias, após cinco meses na rua. Confesso que estava muito esperando por esse exame, pois esse tal desse coronavírus me preocupa demais”, afirmou o baiano de 42 anos.Satisfeito com o acolhimento no Abadião, ele faz planos para quando sair. “Espero que tudo passe logo para eu poder ir atrás de um emprego”, disse, e logo explicou: “eu não mexo com drogas e nem com álcool, não que essas pessoas não precisem de atenção. Acho, inclusive, que precisam de ainda mais atenção. Mas, comigo, aconteceu que o desemprego me levou para as ruas”.

A vigilância com a saúde dos abrigados segue frequente. Caso alguma pessoa apresente sintoma gripal, ela é conduzida para um espeço de isolamento afastado dos outros para cumprir a quarentena, como recomendado pelos protocolos da Saúde.

Há exatamente um mês, em 28 de abril, a ação ocorreu no Alojamento Provisório do Autódromo, no Plano Piloto. Na oportunidade, a Secretaria de Saúde realizou a testagem rápida para Covid-19 em 196 pessoas em situação de rua que estavam abrigadas no local. Além deles, também foram testados aqueles que trabalham diariamente no local e alguns servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, totalizando 278 testagens. Todos os resultados deram negativos para a doença.

*Com informações Sedes