Painel dinâmico mostra evolução dos casos de Covid-19 no Distrito Federal

Para que a população do Distrito Federal tenha acesso a informações sobre a evolução da Covid-19 na região de forma mais prática, dinâmica e de fácil assimilação, a Imagem Geosistemas reuniu, em apenas uma página, os dados da pandemia ilustrados por mapas e gráficos.

O painel traz o número de casos confirmados e óbitos, o avanço diário das ocorrências, o índice de letalidade do vírus, além de uma série de mapas dinâmicos apresentando a localização dos casos. As informações podem ser visualizadas de modo geral ou, ainda, filtradas por região administrativa.

Com acesso público, gratuito e atualizado diariamente com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o painel foi criado com base em tecnologia GIS (sigla em inglês para Sistema de Informações Geográficas), responsável por agrupar e cruzar as informações oficiais com insumos geográficos.

“É uma tecnologia bastante utilizada em casos de epidemias e pandemias, uma vez visualizar as informações em contexto geográfico nos dá uma noção mais ampla do alcance do problema. É muito útil, principalmente, para auxiliar o poder público na rápida definição de respostas e tomada de decisões”, explica Caio Riebold, arquiteto de soluções na Imagem Geosistemas.

O painel pode ser acessado por meio dos links: https://experience.arcgis.com/experience/d33299b0b0224b37897c1b1ab88c8103 e https://blog.img.com.br/ciencia-pesquisa-educacao/covid-19-em-brasilia/