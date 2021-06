Pessoas com 53 a 59 anos podem agendar vacinação a partir das 14h de hoje

Imunizantes começam a ser aplicados na segunda-feira (14); expectativa é utilizar 114 mil doses

Agência Brasília

Pessoas com 53 a 59 anos sem comorbidades poderão agendar a vacinação contra a covid-19 a partir das 14 horas desta sexta-feira (11). Serão destinadas 114 mil doses para atender esse público. O número considera somente pessoas nessas faixas etárias que ainda não receberam a primeira dose da vacina, sendo integrante de outros grupos elegíveis para a vacinação. O agendamento poderá ser feito no site vacina.saude.df.gov.br.

A vacinação para essas pessoas começa na próxima segunda-feira (14). No agendamento é possível escolher a data, local e horário para ser atendido. A Secretaria de Saúde atualizou a destinação de mais doses de vacinas para outros grupos prioritários. Entre os dias 14 e 18 de junho, a previsão é aplicar 176.056 doses em pessoas dos grupos prioritários.

No final de semana, a vacinação nos profissionais de creches públicas e privadas será concluída com a aplicação prevista de 8 mil doses em quatro pontos: Parque da Cidade, estacionamento 12, Torre de TV, Taguaparque e Sesc Ceilândia. Somando as doses que serão aplicadas no fim de semana com as 34 mil doses da farmacêutica Janssen previstas para a semana seguinte, serão destinadas 42 mil doses para o grupo de profissionais da educação.

Cobertura vacinal



A cobertura vacinal da primeira dose entre as faixas etárias ultrapassa 100% em pessoas com 70 anos ou mais. Isso ocorre devido a pessoas de outras unidades da federação que buscaram vacinação no DF e que não estavam previstas dentro da estimativa populacional. Com o reforço, a cobertura vacinal passa 100% em pessoas com 75 anos ou mais e chega a 98,51% em quem tem 70 a 74 anos.

Vale destacar que a baixa cobertura da segunda dose entre pessoas com 60 a 64 anos ocorre porque muitos integrantes desse grupo receberam a vacina AstraZeneca ou Pfizer/BioNTech, cujo intervalo de aplicação é de 90 dias, ou seja, ainda está no prazo.

*Com informações da Secretaria de Saúde