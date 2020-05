População de Ceilândia ganha máscara contra à Covid-19

A região mais populosa do Distrito Federal foi contemplada nesta terça-feira (12), com a distribuição de cerca de 2,5 mil máscaras para à população. Equipes do GDF, compostas por integrantes das secretarias de Governo e de Cidades, DF Legal, CBMDF, PM e Administração de Ceilândia além de distribuir os itens, também orientam os moradores quanto à necessidade do uso de máscaras e o seu correto uso.

A dona de casa Maria Guedes, de 39 anos, explica que a ação veio em uma boa ora, já que ela está desempregada e precisa fazer faxinas na região de Brasília. “ Com o uso obrigatório das máscaras preciso de várias para trocar durante as diárias que realizo. Se eu fosse comprar cada uma sairia muito caro. Acho muito importante essa ação do GDF em ajudar quem mais precisa”, diz a ceilandense.

O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, conta que a ação conjunta com o GDF tem como objetivo reforçar a importância do uso da máscara como um meio de proteção contra o coronavírus. “ “Hoje nós estamos começando a distribuição pelo Centro da cidade nas filas dos bancos, onde está tendo aglomeração. Estamos entregando a máscara para aquelas pessoas que ainda não têm e ainda entregamos para as pessoas que querem levar para seus familiares. Nós também entregamos nos locais onde o comércio não parou”, explica Marcelo Piauí.

A operação também contemplou as cidades de Samambaia, Fercal/Sobradinho II, Sol Nascente/Pôr do Sol, Santa Maria, Paranoá, Planaltina e CIA/Estrutural.

*Com informações da Administração de Ceilândia