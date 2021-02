Praça dos Direitos em Ceilândia terá vacinação contra covid-19

Coordenada pela Sejus e pela SES, ação vai imunizar pessoas com mais de 80 anos na quinta e na sexta (4 e 5), na Praça dos Direitos

Nesta quinta (4) e na sexta-feira (5), a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), em parceria com a Secretaria de Saúde (SES), fará vacinação de idosos com mais de 80 anos em Ceilândia. A ação, nos dois dias, ocorrerá das 9h às 17h, na Praça dos Direitos (QNN 13).

A operação faz parte da primeira edição de 2021 dos programas da Sejus Sua Vida Vale Muito e Sejus Mais Perto do Cidadão. Serão seguidos todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, mantendo o distanciamento, uso de máscaras e álcool.

A atividade contará com a presença de cidadãos inscritos no site do Voluntariado em Ação, que trabalharão na parte da logística. O programa Sua Vida Vale Muito já percorreu várias cidades do DF, totalizando mais de 6 mil atendimentos em saúde e outras áreas.

* Com informações da Sejus