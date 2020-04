Primeiro dia de testagem em massa detecta 46 pacientes com a Covid-19

O primeiro dia da testagem em massa para Covid-19, no Distrito Federal, por meio do sistema drive thru, testou 3.196 pessoas nesta terça-feira (21). Do total de testes realizados, 46 testaram positivos para a doença. O atendimento ocorreu por ordem de chegada e, para evitar aglomerações, a população foi atendida dentro dos veículos.

Todos passaram por triagem de temperatura realizada pelo Corpo de Bombeiros, que utiliza câmeras térmicas. Em seguida, a testagem é feita com uma simples coleta da gota de sangue do usuário.

O resultado sai em até 30 minutos e é fornecido logo após a aplicação. Aqueles que não apresentavam sintomas não fizeram a testagem.

O secretário de Saúde, Francisco Araújo, considera uma etapa importante “essa ampliação da testagem porque Brasília tomou todas as providência, antecipadamente, para enfrentarmos o coronavírus e propiciar assistência adequada às vítimas da Covid-19”.

Em casos mais graves, o paciente diagnosticado pode ser direcionado ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), referência em atendimento para a Covid-19.

Os pontos escolhidos foram o Estádio Mané Garrincha; os estacionamentos 4, 6, 11 e 13 do Parque da Cidade; a Residência Oficial do Governador; e as universidades Unieuro e Uniplan, em Águas Claras.

O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nos pontos determinados pela pasta. A expectativa é de que mais locais sejam abertos nos próximos dias. Para quem compareça aos locais de testagem, é necessário levar documento de identidade e comprovante de residência.

* Com informações da Secretaria de Saúde