Profissionais de saúde começam a ser testados em massa para Covid-19 no Distrito Federal

Os profissionais de saúde e segurança da capital do país começaram a realizar os testes rápidos para detectar a Covid-19. Eles são o grupo prioritário para a testagem, porque estão na linha de frente de combate à doença.



Em uma primeira etapa de verificações, 8 mil profissionais dessas áreas serão testados. Mas a Secretaria de Saúde do DF ainda não tem o balanço de quantos trabalhadores já realizaram os exames.



Porém, a pasta afirma que, pelo teste convencional, 10 profissionais de saúde já foram diagnosticados com o novo coronavírus. Ainda revelou que mais de mil profissionais da saúde e segurança estão afastados do trabalho após terem se encontrado com infectados ou suspeitos, ou por apresentarem sintomas de gripe.



O DF tem 638 casos confirmados de coronavírus, sendo 38 moderados e 19 graves. Já houve 15 mortes em decorrência da Covid-19 – a última, de um morador de 54 anos de Águas Claros que tinha doenças pré-existentes. Esses dados podem mudar, porque a Secretaria de Saúde costuma divulgar vários boletins no decorrer do dia.

