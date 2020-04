Quarentena não esvazia praça em Ceilândia, que reúne jogadores de dominó

A orientação de médicos, entidades mundiais de saúde e do Governo do Distrito Federal (GDF) é a mesma: fique em casa. Mesmo assim, a reportagem do Metrópoles flagrou, nesta segunda-feira (30/03), o centro de Ceilândia com várias aglomerações, aumentando o risco de contágio pelo novo coronavírus.

Ao contrário do que se poderia pensar, a concentração de pessoas não aconteceu em um supermercado ou farmácia, locais onde podem ser encontrados produtos de necessidade básica nos tempos de crise, mas nas mesas de dominó de uma praça.

Mesmo com o movimento menor e o risco de contaminação, ambulantes também não perdem a chance de oferecer produtos, como capas de celular, carregadores ou filmes pirata. Matéria completa do Metrópoles aqui.