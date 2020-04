Quarentena será prorrogada no DF até o fim da Semana Santa, diz governador

A quarentena no Distrito Federal, que deveria terminar no próximo domingo, dia 5, será prorrogada pelo menos até o final da Semana Santa, no dia 13 de abril. A informação foi confirmada pelo governador da capital do país, Ibaneis Rocha, durante entrevista à rádio CBN.



“Nós devemos prorrogar até o final da Semana Santa, por volta de segunda-feira, um período em que vamos fazer uma análise geral, junto com órgãos internacionais, com o Ministério da Saúde, sobre a evolução. O que indica o Ministério da Saúde é que o pico dessa crise deve ocorrer no final de abril, início de maio”, afirmou Ibaneis Rocha.



O DF foi a primeira unidade da federação a fechar escolas, faculdades e universidades, no dia 12 de março, para evitar a disseminação do novo coronavírus. Com essa nova prorrogação, o DF terá, pelo menos, um mês de medidas de isolamento que incluem fechamento do comércio, bancos e restaurantes. Os moradores estão divididos.

No dia 12 de março, quando o governo suspendeu as aulas, o Distrito Federal tinha dois casos confirmados da Covid-19 e 76 em investigação. Agora, já são 333 confirmados e três mortes. O hospital de Base o da Asa Norte são os de referência para tratar esses pacientes. E um hospital de campanha está sendo construído no estádio Mané Garrincha, com 200 leitos, para tratar contaminados pelo coronavírus.

