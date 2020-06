Retomada de atividades esportivas preocupa o MPDFT

Para força-tarefa do MP, o retorno ainda é precoce, inclusive de treinamentos

A força-tarefa do MPDFT instituída para o acompanhamento das medidas de enfrentamento à Covid-19 encaminhou ofício à Federação de Futebol do Distrito Federal em que solicita que as atividades esportivas no DF ainda não sejam retomadas. No documento, assinado nesta quinta-feira, 19 de junho, o MPDFT argumenta que, diante do quadro de crescimento do número de infectados, o retorno dessas atividades e de qualquer campeonato se mostra prematura, inclusive de treinamentos.

Para o MPDFT, a retomada dos eventos futebolísticos deve ocorrer de forma gradual e com o devido planejamento, além de ser precedida de medidas de segurança e responsabilidade para a proteção individual e coletiva dos envolvidos. A força-tarefa havia recebido documento emitido pela Federação de Futebol com protocolo de atuação para o retorno do futebol profissional. Embora baseado em guia médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e em normas recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do DF, o Ministério Público destaca que, segundo especialistas, a Covid-19 ainda não atingiu o pico de contágio no Brasil.

Esse contexto ainda indica a necessidade do adequado gerenciamento de recursos, seja de profissionais da Saúde, seja de equipamentos, como ventiladores, máscaras de proteção, leitos de UTI, insumos para realização de testes, entre outros. A força-tarefa destaca, ainda, que decreto do Governo do Distrito Federal proibiu eventos desportivos por serem prejudiciais ao isolamento social.

*Com informações do MPDFT