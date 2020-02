Sábado (15) é o “Dia D” da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo

A abertura oficial do Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, no Distrito Federal, acontece neste próximo sábado (15), às 10h30, no Felicittá Shopping, em Águas Claras. Esta primeira etapa da Campanha teve início na última segunda-feira (10), estende-se até o dia 13 de março e é destinada a crianças e jovens entre 5 e 19 anos de idade. Os locais de vacinação podem ser conferidos aqui

Com o conceito “Mais proteção para a sua família”, a campanha visa sensibilizar pais e responsáveis sobre os riscos de não vacinar seus filhos, reforçando que o sarampo é uma doença grave e que pode matar. A Secretaria de Saúde do DF recebeu 168 mil doses da tríplice viral.

Outras duas etapas de mobilização nacional contra o sarampo devem acontecer para alcançar outros públicos. Segundo o Ministério da Saúde, uma prevista para começar em junho, para reforço do público de 20 a 29 anos, e outra para agosto, abrangendo a população de 30 a 59 anos de idade.

Serviço

Abertura oficial Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo

Local: Shopping Felicittá – Águas Claras

Horário: 10h30

Da Agência Saúde