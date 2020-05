Saiba os dias, horários e locais de distribuição gratuita de máscaras

De uso obrigatório no Distrito Federal como forma de prevenção ao coronavírus, máscaras de proteção são distribuídas gratuitamente pelo GDF, principalmente entre as pessoas que não têm como adquirir o item. Em 15 dias, mais de 365 mil unidades foram doadas em diferentes regiões administrativas. Em portaria publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de sexta-feira (23), a Secretaria de Governo definiu dias, horários e locais para essas pessoas poderem obter o equipamento.

A portaria nº 21, de 22 de maio de 2020, especifica onde será feito o fornecimento de máscaras laváveis e reutilizáveis à população. Conforme determina o texto, os itens serão entregues somente a quem não tenha condições de acesso, sendo o estoque limitado à quantidade máxima de duas unidades por pessoa.

A distribuição será feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, nas sedes das administrações regionais, nos batalhões do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e nos pontos de atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) — como as unidades do Centro de Referência e Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado (Crea).

Além disso, permanece o fornecimento itinerante em locais estratégicos com maior circulação de pessoas em todas as cidades. A medida segue o planejamento e o cronograma definidos por diversos órgãos e instituições, nos eixos segurança, fiscalização e prestação de serviços públicos. Os itens também poderão ser entregues durante atividades de combate à disseminação do coronavírus, como na execução do programa Sanear-DF.

