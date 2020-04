Sanear/DF: ações conjuntas no combate ao coronavírus e à dengue em Ceilândia

A higienização de espaços públicos é prioridade do Governo do Distrito Federal (GDF) no combate à pandemia provocada pelo coronavírus (causador da Covid-19) e doenças causadas por arboviroses, como a dengue, zika, febre amarela e febre chikungunya. Em mais uma ação integrada, o governo lançou nesta terça-feira (31) o programa Sanear/DF, com as medidas necessárias para reduzir o impacto causado por essas enfermidades.

O Sanear/DF deu a largada em Ceilândia com uma equipe formada por 150 pessoas, cinco máquinas pesadas, 20 caminhões e 20 veículos leves. Esse grupo de trabalho – formado por servidores de empresas e secretarias do GDF – retirou lixo, entulho e sucata das ruas, lavou e higienizou feiras, escolas, terminais rodoviários, paradas de ônibus, estações de metrô, unidades de saúde, praças e demais áreas de grande circulação de pessoas.

Foram limpos e vistoriados locais como as feiras Central e da Guariroba, as estações de metrô da cidade, o Hospital Regional de Ceilândia, escolas públicas e quadras. A lista completa você confere ao final da matéria.

Para esse serviço, os profissionais utilizaram produtos como o fumacê, variações do Ultra Baixo Volume (UBV) e água. A borrifação desses materiais tem o objetivo de eliminar vetores do mosquito causador da dengue, o Aedes aegypti. Também previne e combate escorpiões, além de afastar pombos.

Eles foram aplicados nos endereços públicos listados pela administração regional e vistoriados por militares do Corpo de Bombeiros e agentes de Vigilância Ambiental e de Saúde. Ainda foram removidos entulhos e inservíveis de áreas públicas utilizadas para o transbordo irregular de materiais.

“Esse programa é fundamental para acelerar o combate ao coronavírus e outras arboviroses, como o mosquito transmissor da dengue. Nós estamos focando em locais com grande circulação de pessoas e iniciamos em Ceilândia por ser a maior cidade do Distrito Federal”, explica Fernando Leite, secretário das Cidades.

| Foto: Lúcio Bernardo Jr. / Agência Brasília

Após a conclusão dos trabalhos em Ceilândia, o programa vai passar pelas demais regiões administrativas. A previsão é que o serviço seja finalizado, em todo o DF, nos próximos 60 dias.

Sanear/DF

O Programa foi proposto pela Secretaria Executiva das Cidades e Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde (Dival) em virtude do Decreto nº 40.550, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.

Estão juntos nesse projeto as administrações regionais, as secretarias de Comunicação, Transporte e Mobilidade, Segurança Pública, Políticas Públicas, Educação, DF Legal, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), o Departamento de Trânsito do DF (Detran/DF), o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER/DF) e a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb).

Locais higienizados em Ceilândia:

– Feira Central de Ceilândia

– Shopping Popular de Ceilândia

– UPA de Ceilândia

– Hospital Regional de Ceilândia

– Feira da Guariroba

– Diretoria de Obras da Administração Regional de Ceilândia

– Estação do metrô da Guariroba

– Estação do metrô de Ceilândia

– Estação do metrô de Ceilândia Norte

– Terminal Rodoviário do Setor O

– Terminal Rodoviário da QNR

– Terminal Rodoviário do P Sul

– Restaurante Comunitário de Ceilândia

– Regional de ensino de Ceilândia

– Delegacias de Polícia

– Escolas públicas

– Avenida Hélio Prates

– QNM 33 Área Especial Ceilândia Sul

– QNM 15 Área Especial Ceilândia Sul

– QNN 12 Área Especial Ceilândia Sul

– QNM 28 Área Especial Ceilândia Norte

– QNM 16 Área Especial Ceilândia Norte

– QNN 11 Área Especial Ceilândia Norte

– QNN 13 Área Especial Ceilândia Norte

– QNO 10 Área Especial Setor O

– QNO 08 Área Especial Setor de Oficinas

– Via NM 03 em frente a QNN 09 Ceilândia Norte

– Via O1 lateral da Caesb Setor O

– ADE Ceilândia em frente a QI 20

*Com informações da Agência Brasília