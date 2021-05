Segunda dose da Coronavac será aplicada em 16 pontos de vacinação

A partir desta sexta-feira (30), quem recebeu a D1 da Coronavac deve se dirigir a um dos locais indicados para completar a imunização

Agência Brasília

A Secretaria de Saúde (SES), a partir desta sexta-feira (30), passa a aplicar a segunda dose da Coronavac em 16 pontos de vacinação. A medida, segundo a pasta, é necessária para otimizar a imunização e organizar o serviço de forma a garantir a aplicação das duas doses (D1 e D2) com o intervalo preconizado.

A mudança é temporária e válida até que novas remessas do imunizante, desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac e produzido no Brasil pelo Instituto Butantan, cheguem à capital federal.

Ainda de acordo com a pasta, a distribuição dos novos pontos evita possíveis perdas com a abertura de frascos no caso de não haver público suficiente no final do dia para administração das doses. A aplicação da segunda dose da CoronaVac será feita até as 15h, nos pontos de vacinação definidos.

Arte: Divulgação/SES

*Com informações da SES