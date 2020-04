Servidores da Saúde do DF vão ganhar hospedagem em hotéis para descansar da luta diária

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha anuncia nesta quarta (8) três ações que beneficiam diretamente os profissionais de saúde que lidam direto com pacientes suspeitos e/ou diagnosticados com a Covid-19.

Numa articulação entre as pastas da Saúde, Economia e Turismo, que há mais de uma semana vem trabalhando no assunto, o GDF vai disponibilizar diárias na rede hoteleira para que médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de outros profissionais que atuam diretamente com cuidados aos pacientes vítimas da pandemia, possam preservar sua saúde e de seus familiares com instalações próximas ao trabalho nos hospitais referenciados, para o combate ao Coronavírus.

Essa iniciativa faz parte de um pacote de ações que envolvem ainda, assistência psicológica e prioridade na testagem rápida para o diagnóstico da Covid-19.



“Estas ações tem como principal objetivo reforçar a importância desses verdadeiros guerreiros, que sacrificam suas vidas e o convívio com suas famílias para salvar vidas”, destacou Francisco Araujo , Secretário de Saúde do DF.

Para o Secretário de Economia “ esse recurso que será aplicado não representa gastos e sim, investimento naquilo que há de mais precioso no serviço público que é seu servidor e a missão que ele desempenha. O profissional de saúde está no front dessa luta e, portanto, deve ter toda atenção do governo do DF”, finalizou.

Para a Secretária do Turismo Vanessa Mendonça, “essa ação mostra a preocupação do governador Ibaneis com o ser humano que está por trás do profissional e, ao mesmo tempo, repercute no aquecimento da atividade hoteleira, na medida em que preserva postos de trabalho no setor”, conclui.

* Com informações da Secretaria de Saúde