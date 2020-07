Servidores temporários garantem atendimento no hospital anexo ao Hospital Regional de Ceilândia

Profissionais foram chamados em processo seletivo da Secretaria de Saúde

O hospital modular anexo ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), que funciona desde segunda-feira (13), já tem 31 pacientes internados, em recuperação após o tratamento para combater o coronavírus. Trinta deles estão nos leitos clínicos e um na sala de isolamento, por possuir comorbidades.

A transferência dos pacientes do HRC para o hospital modular só foi possível após a nova unidade ter à disposição profissionais de saúde que garantissem o atendimento nos leitos. Todos foram chamados por meio do Processo Seletivo Simplificado Emergencial, aberto pela Secretaria de Saúde com o objetivo de convocar servidores temporários para reforçar o combate à Covid-19 durante a pandemia.

“Não teríamos condições de assumir o hospital modular sem esses profissionais. A vinda deles foi providencial, porque o HRC precisava muito desse novo espaço para receber os pacientes com Covid”, avaliou a supervisora de Enfermagem da Unidade de Medicina Interna (Umei), Maria Lopes, uma das responsáveis pela equipe que atua no local.

A supervisora reforça que a estrutura recém-inaugurada conta com insumos, medicamentos e equipamentos de proteção individual (EPIs) disponíveis para todos.

“Além disso, na hotelaria não falta nada, assim como na nutrição e na farmácia. E tudo que diz respeito a proteção dos servidores está a contento. É uma estrutura impecável, e a medida que mais recursos humanos forem chamados, mais leitos poderemos abrir, até completar a capacidade total”, informou.

De acordo com a subsecretária de Gestão de Pessoas, Silene Almeida, a previsão inicial é que o hospital modular tenha o total de 148 servidores temporários. Conforme a análise da Secretaria de Saúde, essa é a quantidade necessária para atender os 73 leitos disponíveis na unidade.

*Com informações da Agência Brasília