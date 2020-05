Sindate inspeciona unidades de saúde e participa de testagem da Covid-19 em Ceilândia

Durante a manhã desta quarta-feira (27), diretores do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem (Sindate), atendendo o pedido de profissionais, estiveram em Unidades Básicas de Saúde de Samambaia e de Ceilândia para verificar as condições de segurança individual dos trabalhadores expostos no combate à pandemia do novo coronavírus. Os dirigentes sindicais também participaram da Testagem Itinerante, uma ação da Secretaria de Saúde (SES-DF) realizada no Setor O, em Ceilândia, na realização do teste rápido para o Covid-19 na população das regiões mais vulneráveis do Distrito Federal.

Após denúncias recebidas nos canais de comunicação do sindicato sobre a segurança dos técnicos em enfermagem que estão na assistência, os diretores do Sindate Isa Leal e Newton Batista visitaram as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Samambaia e Ceilândia, onde verificaram as condições de trabalho e o fluxo da distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). Na UBS de Samambaia, conversaram com servidores e constataram o racionamento de EPI’s, fazendo com que os profissionais permaneçam por mais tempo do que o recomendado, conforme preconiza as diretrizes ditadas pelo Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

De acordo com a gerente de Enfermagem da unidade de Samambaia, Cláudia Coelho, o racionamento dos Equipamentos se deve em virtude da Secretaria de Saúde não enviar uma quantidade correta capaz de atender o estoque e suprir os profissionais. Os diretores também abordaram a falta de testagem rápida nos técnicos expostos no atendimento aos pacientes e cobraram dos gestores a realização dos testes como forma de assegurar a segurança dos profissionais.

Testagem Itinerante

Os dirigentes sindicais participaram, em conjunto com o deputado distrital Jorge Vianna (Podemos) das atividades da Testagem Itinerante, realizadas no Centro de Ensino Médio 09, localizado no Setor O, em Ceilândia. A ação examinou com testes rápidos para Covid-19 à população que não se enquadra no sistema drive-in e teve como iniciativa da Superintendência da Região Oeste e da Administração Regional de Ceilândia. Essa foi a última ação em escolas, onde será dado início dos testes, prioritariamente nas Unidades Básicas de Saúde, somente em pacientes com sintomas do vírus, conforme pontuou a superintendente da Região de Saúde Oeste, Dra. Lucilene Florêncio e o diretor da Atenção Primária, Paulo Ricardo.

O sindicato continuará cobrando e fiscalizando as unidades para o fiel cumprimento das normativas do Ministério da Saúde, com a finalidade de garantir a segurança dos trabalhadores.

*Com informações do Sindate-DF