Site da testagem em massa agora informa número de vagas ofertadas

O site Teste em Massa Covid-19, do Governo do Distrito Federal, agora informa aos cidadãos o número de vagas disponíveis em cada ponto de testagem rápida. A atualização ocorre a cada 48h e, depois, são disponibilizadas as agendas de dois dias seguintes à data da consulta (veja mais na arte abaixo).

Diariamente são disponibilizadas, em média, 4 mil vagas nos postos de atendimento. A procura por testes tem sido alta, com registro de 400 a 500 acessos simultâneos.

Cada ponto de testagem atende a determinadas regiões do DF. A expectativa é abrir novos locais nas próximas semanas e abranger mais regiões administrativas. Desde o dia 21 de abril, 47.291 pessoas foram examinadas, das quais 307 tiveram diagnósticos positivos.

O secretário de Saúde, Francisco Araújo, ressaltou a importância de “ampliarmos os teste para melhorar e agilizar o atendimento aos pacientes, bem como para termos um mapeamento real da situação da pandemia e programar ações futuras”. Ele lembrou também que o Distrito Federal agiu de forma antecipada no combate ao coronavírus, “e agora está dando mais um passo importante com a ampliação dos testes rápidos”.

Método

O teste rápido no drive-thru é exclusivo para pessoas sintomáticas ou que têm história de contato com algum caso confirmado, que residem com idosos e que moram na região administrativa abrangente do local onde o drive-thru está montado.

É importante frisar que a realização do exame não descarta a necessidade de procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na ocorrência de sintomas.

O exame detecta a presença de anticorpos gerados pelo organismo para enfrentar o vírus. Eles costumam ser detectáveis com maior segurança a partir do sétimo dia da exposição.

É recomendado à população o uso de máscaras faciais já na saída do domicílio, e que cada carro tenha, no máximo, quatro pessoas.

A testagem é realizada por servidores da Secretaria de Saúde e conta com a participação de voluntários da área.

Veja mais:

| Arte: Érick Alves / Secretaria de Saúde

* Com informações da Secretaria de Saúde