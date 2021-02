Telecovid agora só para vacinação em domicílio

Serviço é oferecido para idosos com mais de 80 anos com dificuldade de locomoção, acamados ou pacientes em home care privado

O Telecovid foi reativado nesta terça (2) com um novo propósito: o agendamento da vacinação em casa de idosos com mais de 80 anos que tenham dificuldade de locomoção ou sejam pacientes em home care privado. No entanto, o início da operação pelos telefones 190, 193 e 199 registrou um alto volume de ligações durante a manhã, e mais de 50% com demandas que não a marcação de imunização do público-alvo específico.

Das 8h às 14h desta terça (2), a equipe responsável por receber as ligações no Complexo Regulador do Distrito Federal (CRDF) atendeu a cerca de 500 chamadas, das quais 230 eram de pessoas procurando atendimento para agendar a vacinação domiciliar de algum parente ou conhecido que se encaixa no público-alvo. No meio da manhã, as linhas ficaram dois minutos sem funcionar porque congestionaram.

“Recebemos e continuamos atendendo a muitas ligações principalmente para tirar dúvidas, muitas pessoas querendo informações no geral e data de vacinação para outros grupos, isso acaba atrapalhando o cadastramento dos que realmente precisam”, explica a enfermeira da Secretaria de Saúde Laryssa Lopes, integrante da equipe de coordenação do CRDF.

O subsecretário de Atenção Integral à Saúde, Alexandre Garcia, faz um apelo à população: “O Telecovid agora funciona única e exclusivamente para o agendamento de vacinação para pacientes com 80 anos ou mais, que tenham dificuldade de locomoção ou estejam acamados, e pacientes em home care privados. Não haverá esclarecimentos ou informações de qualquer tipo”.

A Secretaria de Saúde (SES) também reforça que os idosos com mais de 80 anos que já são atendidos pelo Núcleo de Atenção Domiciliar (NRAD) ou em home care contratado da SES já possuem cadastramento junto à pasta e não precisam ligar no Telecovid para agendar a vacinação.

As equipes de vacinação em domicílio terão o reforço de servidores voluntários, que serão treinados para atuar na campanha. Até o momento já são 550 voluntários inscritos e que participarão de treinamento rápido para começar a trabalhar. Para os próximos dias está prevista a implantação do agendamento da vacinação também por meios eletrônicos.

* Com informações da Secretaria de Saúde