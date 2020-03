UBS 11 de Ceilândia faz atendimento especial a pacientes crônicos

Preocupados com a assistência aos pacientes com doenças crônicas e considerados grupo de risco no contexto de pandemia de coronavírus, servidores da Unidade Básica de Saúde 11 de Ceilândia iniciaram um protocolo de atendimento especial a esses usuários. “Os servidores se sensibilizaram devido à grande procura para agendamento de consulta para trocar os receituários”, explica a gerente da UBS, Sandra França.

“Após organização das rotinas de trabalho, os médicos da unidade sugeriram recolher as receitas e realizar as trocas sem a presença física do paciente. Dessa forma reforçamos a importância de manter-se em domicilio para reduzir o risco de contaminação e transmissão da Covid-19, além acolher os usuários”, destaca a gestora.

O desenvolvimento desse projeto é resultado de uma integração entre os agentes comunitários de saúde, farmacêuticos e médicos da unidade. “O processo envolve o contato telefônico para verificar a saúde do paciente e a sua adesão ao tratamento e posterior prescrição dos remédios, separação dos kits de medicamentos pela farmácia e por fim a entrega no domicílio do usuário”, finaliza França.

* Com informações da Secretaria de Saúde