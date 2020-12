UBS é entregue para Comunidade em Ceilândia

A reestruturação da UBS foi fruto de uma parceria público-privada entre a Secretaria de Saúde, a Ambev e o Instituto Tellus

A Unidade Básica de Saúde N 8 (UBS), foi entregue à comunidade de Ceilândia, nesta sexta-feira (11). O espaço que passou os últimos 10 meses fechado para reforma vai atender à comunidade da região.



A reestruturação da UBS foi fruto de uma parceria público-privada entre a Secretaria de Saúde, a Ambev e o Instituto Tellus, que foi contratado para fazer o projeto arquitetônico da unidade, capacitação dos servidores e reestruturação do espaço.



O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, diz que a nova unidade de saúde é mais um dos equipamentos públicos que irão contemplar a maior cidade do DF. ” Estamos fazendo um esforço grande para trazer para Ceilândia novos equipamentos públicos como o hospital Materno Infantil que irá atender centenas de mães por mês, além da construção da nova UPA do Setor O”, ressaltou Marcelo Piauí.



Participaram do evento de abertura o vice-governador Paco Britto, o Secretário de Saúde do DF Osnei Okumoto, os Administradores de Ceilândia Marcelo Piauí, e Cláudio Domingues do Sol Nascente e Pôr do Sol, da Superintendente em Saúde da Região Oeste Dra. Lucilene Florêncio, entre outras autoridades.

*Com informações da Administração de Ceilândia