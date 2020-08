Unidades básicas de Ceilândia e Sol Nascente/Por do Sol irão oferecer teste sorológico para detecção da Covid-19

Testes estarão disponíveis nas UBSs de Ceilândia, Brazlândia e Sol Nascente/Pôr do Sol a partir desta quarta-feira (12)

A partir desta quarta-feira (12), todas as unidades básicas de saúde (UBSs) da Região de Saúde Oeste – que engloba Ceilândia, Brazlândia e Sol Nascente/Pôr do Sol – irão oferecer os testes sorológicos para detecção da Covid-19. Desde o dia 4 de agosto, a Rede Pública de Saúde do Distrito Federal oferece esse tipo de teste. No entanto, as UBSs dessas regiões recebiam os pacientes e, quando recomendado esse tipo de exame pelos profissionais das unidades, os pacientes eram referenciados para coletar o sangue nos hospitais da Região Oeste.

Todas as unidades básicas do DF estão abastecidas com o exame RT-PCR (swab nasal), feito a partir da coleta de material da mucosa do fundo do nariz utilizando um cotonete. A Secretaria de Saúde lembra que todos os exames são feitos em pacientes com sintomas da doença e a partir da avaliação dos profissionais que atuam nas UBSs. Cada tipo de exame é recomendado para períodos distintos do surgimento dos sintomas.

Além das unidades da Região Oeste, o exame sorológico já está disponível em todas as unidades das Regiões de Saúde Norte, Central, Centro-Sul e Leste. Nas Regiões de Saúde Sul e Sudoeste, os testes são feitos nas seguintes unidades:

Quem reside nas regiões Sul e Sudoeste deve procurar a unidade básica referência de sua quadra e, caso essa UBS não faça o teste, haverá o encaminhamento para fazê-lo em outra unidade, ou hospital.

RT-PCR

O teste RT-PCR, considerado pelos especialistas a técnica padrão ouro no diagnóstico da doença, é recomendado no início da infecção, em pacientes que apresentam sintomas a partir do terceiro dia até o sétimo. É nesse período em que há maior quantidade do coronavírus no organismo humano.

Sorológico

O teste sorológico é feito a partir da coleta de sangue venoso em um frasco para que a amostra seja processada em centrífuga de laboratório. O resultado é obtido a partir de 48 horas da coleta. A equipe da UBS referência da região de residência entrará em contato, por telefone, para informar o resultado, como já é feito com os testes RT-PCR.

Esse exame é indicado a partir do décimo dia dos sintomas, porque a produção de anticorpos IgM contra a Covid-19, pelo organismo humano, começa entre o sétimo e o décimo dia após a exposição viral, sendo o décimo quarto o pico do nível de IgM, que começa a diminuir posteriormente.

Por isso, é orientado que as coletas com esse tipo de exame ocorram, preferencialmente, nesse período após a exposição viral, em que há maior concentração desse anticorpo.

Os testes sorológicos foram doados à Secretaria de Saúde pela Receita Federal e passaram por testes antes de serem distribuídos aos laboratórios da redepública. Uma amostra dos testes foi encaminhada para análise no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (INCQS/Fiocruz), para avaliação da marca.

As unidades testadas apresentaram desempenhos de sensibilidade e especificidade satisfatórios, conforme laudo encaminhado à Secretaria de Saúde. Dessa forma, estão de acordo com os valores declarados pelo fabricante, que são: sensibilidade de 91,29% (variando entre 87,58% e 94,18%); especificidade de 98,34 % (variando entre 95,81 e 99,55%).

*Agência Saúde