Uso de chinelos por tempo prolongado pode levar a lesões nos pés

Nada mais agradável do que tirar um sapato apertado ou fechado e colocar um chinelo. Porém, mesmo que pareçam ser confortáveis, chinelos e rasteirinhas podem ser muito prejudiciais para a saúde dos pés.

O chinelo e as sandálias abertas, em geral, podem até ser uma boa escolha para ir à piscina ou praia. Entretanto, no dia a dia, o ideal é optar por outro tipo de calçado.



Segundo Walkíria Brunetti, fisioterapeuta especialista em Pilates, os chinelos e rasteirinhas não oferecem nenhum suporte para o arco do pé. “A sola desses calçados deixa os pés planos, o que não é ideal. A pisada de quem caminha de chinelos impacta em uma pressão mais intensa no tecido plantar, que conecta os dedos dos pés ao calcanhar. Isso aumenta o risco de desenvolver a fascite plantar, por exemplo”.



“Quando você usa um chinelo, há um esforço importante dos dedos para não o perder durante a caminhada. Essa curvatura dos dedos para dentro, por tempo prolongado e de forma repetitiva, pode causar uma tendinite, além de dores nos pés, quadris e região lombar”

Lembrando ainda que o risco de torções aumenta muito, já que o chinelo não oferece nenhuma proteção ou estabilidade na caminhada, reforça Walkíria.



Além dos problemas musculoesqueléticos, o uso de chinelo aumenta o risco de lesões em geral, como pisar em vidros, pregos, animais peçonhentos, bem como de se contaminar e desenvolver doenças de pele.



Quarentena de chinelos



Os chinelos são um dos calçados mais populares no Brasil. Praticamente, fazem parte da cultura nacional e viraram até brinde para estrangeiros. “E na pandemia, certamente, foram o calçado de escolha nos períodos mais restritivos, em que todos precisaram ficar em casa. Mas, o conforto, nesse caso, é inimigo da saúde musculoesquelética”, comenta Walkíria.



Mudança de hábitos



Apesar do chinelo ser o queridinho do verão e do conforto em casa, Walkíria reforça que é preciso optar por calçados mais adequados, dependendo da ocasião. “Os chinelos devem ser reservados para ambientes como piscina, praia e, eventualmente, para ficar em casa”.

Vale lembrar ainda que se a pessoa for fazer uma caminhada na praia, é preciso usar uma papete ou tênis, principalmente na prática de corrida”, reforça a especialista.



Recomendações

Use o chinelo apenas em ocasiões como ir à praia, piscina ou para usar dentro de casa (mas não por tempo prolongado)

Prefira os modelos que ofereçam suporte para o arco do pé

Jamais conduza um veículo de chinelo, pois aumenta o risco de acidentes e é proibido pela legislação de trânsito

Para as mulheres a dica é optar por sandálias com salto de 3 a 4 cm. O modelo Anabela é uma ótima ideia também

Os homens podem optar por papetes

As crianças podem usar papetes ou sandálias fechadas na frente

Para esportes, como andar de bicicleta ou patinete, o ideal é calçar tênis

Dica

Atualmente, é possível encontrar sandálias, tênis e até sapatos mais sociais com um solado chamado de flatform. Normalmente, eles são retos e têm uma altura de cerca de 3 a 4 cm. Algumas marcas são feitas pensando no conforto, e, portanto, são uma ótima escolha tanto para ficar dentro de casa, quanto para sair.