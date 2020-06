UTI do Hospital de Ceilândia está preparada para receber pacientes com coronavírus

Com os dez novos leitos oferecidos recentemente na UTI do Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para pacientes com Covid-19, o DF ampliou para 352 a quantidade de leitos de terapia intensiva reservados para atendimento aos infectados pelo coronavírus (Sars-CoV-2). O total inclui os próprios da rede, conveniados e os contratados na rede privada.

No HRC, nove leitos estão preparados para oferecer suporte de hemodiálise, necessário aos que têm complicações renais, enquanto o décimo é reservado ao isolamento das pessoas detectadas pela Covid-19 ou por alguma outra doença infectocontagiosa.

Quatro desses leitos já foram ocupados desde sábado (6), quando a UTI passou a ser exclusiva para pacientes da Covid-19. A internação em leitos de terapia intensiva, informa a Secretaria de Saúde (SES), ocorre a partir de um direcionamento da Central de Regulação de Internação Hospitalar, que funciona 24 horas por dia.

Direcionamento ágil

De acordo com o diretor do Complexo Regulador do Distrito Federal, Petrus Sanchez, um os objetivos da central é direcionar o paciente ao leito com suporte necessário o mais breve possível. Porém, alguém atendido em Ceilândia, por exemplo, não necessariamente será internado no hospital de lá.

“Tentamos priorizar que [o paciente] fique no local ou na proximidade da unidade de assistência em que se encontra, nas não é uma garantia”, explica o gestor. “No caso de Ceilândia, que tem uma população muito grande, o mais provável é que haja mais leitos disponíveis em outros lugares fora da Região Administrativa.”

Para os pacientes mais graves, dos 352 leitos públicos (UTI Covid-19) com suporte de ventilação mecânica disponíveis, 205 estão ocupados e 147 reservados na Sala de Situação – dados registrados até as 13h25 desta segunda-feira (8). A taxa de ocupação representa 58,24%.

Rede privada

Além dos leitos para Covid-19 da rede pública de saúde, a rede de hospitais privados dispõe de 211 leitos de UTI catalogados para atender os pacientes acometidos pela doença. Desse total, 167 estão ocupados e 44 vagos, o que corresponde a uma taxa de ocupação de 79,15%.

* Com informações da SES