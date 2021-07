Vacina contra influenza é disponibilizada para toda a população

A partir desta segunda-feira (5), poderá se imunizar mesmo quem não faz parte do grupo de risco

Agência Brasília

A Secretaria de Saúde vai ampliar, a partir desta segunda-feira (5), a vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe, para as pessoas que não fazem parte do grupo prioritário. A decisão ocorreu após orientação do Ministério da Saúde, enviada ao DF na noite da última sexta-feira (2).

Para receber o imunizante, basta procurar uma das cem unidades básicas de saúde (UBSs) que aplicam a vacina. Esses locais funcionam das 8h às 17h. Para ser imunizado, é preciso apresentar o cartão de vacina e documento de identidade com foto. Caso tenha perdido o cartão, um novo será entregue na unidade de saúde. A cobertura vacinal da campanha, que começou em abril, está baixa e não atingiu ao menos 50% de cobertura nos grupos de risco.

A doença

A influenza é uma infecção respiratória aguda, causada pelos vírus A, B, C e D. O vírus A está associado a epidemias e pandemias, tem comportamento sazonal e apresenta aumento no número de casos entre as estações climáticas mais frias. A vacina disponibilizada na rede pública garante proteção contra os vírus influenza A H1N1 e H3N2, e Influenza B.

O imunizante é contraindicado para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com história de alergia grave (anafilaxia) a algum componente da vacina ou que tiveram reações alérgicas à dose anterior.