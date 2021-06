Vacinação contra covid-19 é ampliada para pessoas com 50, 51 e 52 anos

Público poderá agendar a dose no site vacina.saude.df.gov.br

Agência Brasília

A Secretaria de Saúde abriu, neste sábado (12), o agendamento da vacinação contra a covid-19 para pessoas com 50, 51 e 52 anos. A vacinação para esse público começa na segunda-feira (14). Não é necessário cadastro na vacinação por faixas etárias, basta acessar o site vacina.saude.df.gov.br e fazer o agendamento escolhendo dia, data e local.

O agendamento para pessoas entre 53 e 59 anos começou nessa sexta-feira (11) e, até o momento, houve 63.461 agendamentos, sendo 58.872 de pessoas com 53 a 59 anos; 3.018 rodoviários e 1.561 pessoas com comorbidades. A maioria marcou para a próxima segunda-feira. No total, até o momento, foram 20.015 agendamentos para esse dia.

Neste sábado (12) e domingo (13), a vacinação continua para pessoas com 53 a 59 anos agendados, idosos a partir de 60 anos sem agendamento e gestantes e puérperas com comorbidades, também sem agendamento, no estacionamento 12 do Parque da Cidade. Também neste fim de semana, a Saúde concluirá a vacinação para os profissionais de creches públicas e privadas. Serão aplicadas 8 mil doses em quatro pontos: Parque da Cidade (estacionamento 12), Torre de TV, Taguaparque e Sesc Ceilândia.

A vacinação dos professores continua na próxima semana com a chegada das vacinas da Janssen, aplicadas dose única. Somando as doses que serão aplicadas no fim de semana com as 34 mil doses da farmacêutica Janssen previstas para a semana seguinte, serão destinadas 42 mil doses para o grupo de profissionais da educação.

Cobertura vacinal

A cobertura vacinal da primeira dose entre as faixas etárias ultrapassa 100% em pessoas com 70 anos ou mais. Isso ocorre devido a pessoas de outras unidades da Federação que buscaram vacinação no DF e que não estavam previstas dentro da estimativa populacional. Com o reforço, a cobertura vacinal passa 100% em pessoas com 75 anos ou mais e chega a 98,52% em quem tem 70 a 74 anos.