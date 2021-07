Vacinação no DF vai avançar por faixa etária

Governo reforça parcerias para acelerar o ritmo da imunização e prevê aplicação de 200 mil doses de D2 em julho

Agência Brasília

A Secretaria de Saúde espera vacinar 200 mil pessoas com a segunda dose da vacina contra a covid-19 em julho. A meta foi anunciada em coletiva de imprensa, no Palácio do Buriti, na tarde desta quinta-feira (1º) pelos secretários da Casa Civil, Gustavo Rocha, e de Saúde, Osnei Okumoto.

Para aplicar a D2 em quem já tomou a primeira dose, o GDF espera contar com ajuda dos administradores regionais para incentivar a população a completar a imunização, que só ocorre após a aplicação de duas doses.

O secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou que o GDF vai cumprir a recomendação do Ministério Público e, a partir de agora, vacinará os moradores do DF apenas por idade. Segundo ele, será mantida a vacinação de categorias profissionais que já iniciaram a imunização, como profissionais de saúde.

Gustavo Rocha ressaltou a necessidade de agendamento, que será mantido. “Com o agendamento, as doses estão garantidas para determinadas pessoas e isso evita filas e aglomerações”, afirmou. O gestor explicou ainda que o GDF não vai esperar doses suficientes para abrir a vacinação para determinada faixa etária. “O agendamento será aberto de acordo com as doses disponíveis naquele momento”, disse.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, contou que haverá uma reunião na semana que vem com os administradores regionais para discutir estratégias que levem os moradores do DF a aderir à vacinação. “Queremos aplicar a quantidade máxima de D2 que temos armazenadas”, afirmou Osnei Okumoto.

Segundo o secretário, o índice de pessoas que não procuram a vacinação chega a 30% em alguns lugares no mundo. “Aqui no DF, calculamos que esse percentual chega perto de 10%”, afirmou.

Quadro de vacinação

De acordo com o vacinômetro, a Secretaria de Saúde já distribuiu 399.430 doses de D2 para as sete regiões de saúde do DF, e 88,87% delas (399.713) foram aplicadas. O percentual de pessoas vacinadas com as duas doses, porém, chega a 11,63% da população.

Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, 100% das doses distribuídas como D1 foram aplicadas no DF. A Secretaria de Saúde recebeu 1.108.000 doses, 1.024.000 foram distribuídas. Constam como vacinadas 983 mil pessoas e há cerca de 40 mil fichas de pessoas que foram vacinadas e que ainda não foram lançadas no sistema.