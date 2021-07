Vacinas Janssen que chegaram neste sábado são liberadas para aplicação

De acordo com parecer do INCQS o uso dos imunizantes é seguro; vacinas serão usadas em sua maioria para professores da rede pública

Agência Brasília

O Distrito Federal recebeu, na manhã deste sábado (3), mais 77.850 doses de vacinas contra a covid-19. Os imunizantes são da fabricante Janssen, cuja vacina é aplicada em dose única, e da Fiocruz, que fabrica no Brasil a vacina da farmacêutica AstraZeneca. As vacinas Janssen chegaram fora da temperatura recomendada na Rede de Frio Central. Como não havia informação se poderiam ser usadas, foram mantidas na temperatura recomendada pela fábrica até que um parecer do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) fosse realizado.

No início da noite deste sábado, o INCQS recomendou o uso dos imunizantes. A partir dos estudos de estabilidade apresentados pelo laboratório produtor, e de acordo com as informações que foram prestadas pelos técnicos da Rede de Frio Central sobre a ocorrência, o INCQS considerou que a vacina não perdeu a estabilidade e liberou o uso.

Após o resultado da análise, o Comitê Gestor Operacional da Vacinação Contra a Covid-19 decidiu que a aplicação ocorrerá da maneira que estava programada inicialmente:

– 20 mil vacinas Janssen para finalização do grupo de trabalhadores da educação da Rede Pública até o Ensino Médio;

– 16 mil vacinas Janssen para população privada de liberdade;

– 1,5 mil Janssen para a população de rua;

– 1,4 mil Janssen para os catadores de recicláveis;

– 37.750 doses da AstraZeneca para a segunda dose.

A vacinação dos grupos acima ocorrerá por meio de lista para os professores e para os demais com vacinação feita por equipes volantes. Os imunizantes serão aplicados na próxima semana em dias e locais que ainda serão divulgados.

Agendamento

A população com 44 anos ou mais já pode agendar a vacinação pelo site da Secretaria de Saúde. O agendamento foi aberto às 10h deste sábado. São 39.760 vagas, sendo 32.760 doses da vacina Pfizer-BioNTech recebidas nesta sexta-feira (2). As outras 7 mil vagas são de remanejamentos de outros grupos.

Também foram abertas outras mil vagas para atender o grupo de pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais.

