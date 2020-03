Zap Legal vai ajudar a reduzir aglomerações e filas em Ceilândia

Pensando em manter o atendimento à população de forma prática, rápida e evitando aglomerações em razão do coronavírus, a Região de Saúde Oeste decidiu criar o projeto “Zap Legal”. A finalidade é sanar dúvidas e otimizar o trabalho dos servidores, além de usar a comunicação via WhatsApp para evitar a ida desnecessária das pessoas às unidades básicas de saúde (UBS).

“A ideia é atender todos os pacientes, com todas as dúvidas que eles estiverem. Inclusive até pacientes de outras unidades e a gente passar as informações a respeito da área de cobertura de cada equipe. Esse processo evita muito que haja um número elevado, nas unidades, de usuários que estariam indo lá só para pegar informações, gerando a diminuição do fluxo de pessoas na unidade, reduzindo filas no guichê e colaborando com o enfrentamento à Covid-19”, explica o diretor de Atenção Primária da Região Oeste, Paulo Ricardo Cardoso.

O servidor Francisco Ivan Araújo, da UBS 07 de Ceilândia, foi o idealizador do projeto. Ele disponibilizou o número do próprio telefone para os pacientes. Com isso, a quantidade de mensagens foi ficando cada vez maior e, assim, o servidor decidiu comprar um aparelho e habilitar uma linha com pacote de dados só para esse tipo de atendimento. Hoje, é ele quem continua respondendo pelo “Zap Legal”.

“Implantamos lá na UBS 07 como unidade piloto. Nessa situação de pandemia de coronavírus, os idosos sanam suas dúvidas e só saem de casa em último caso. Caso esse projeto dê certo, queremos implantar, aos poucos, nas outras unidades da Região Oeste, mas precisamos dos aparelhos para isso”, esclarece Paulo.

As principais dúvidas que chegam no Zap Legal são sobre: dias de atendimentos médicos ou especialidades; distribuição de medicamentos; dias de marcação de consultas; quadro de servidores na unidade; e questões relacionadas à farmácia e ao laboratório.

“São dúvidas que muitas vezes fazem o paciente se deslocar até a unidade só para obter a informação. Alguns inclusive têm até o custo com transporte e que podem ser sanadas por meio do Whatsapp”, afirma o diretor de Atenção Primária da Região Oeste.

Desenvolvimento

O projeto do “Zap Legal” prevê a criação de um grupo de Whatsapp para todos os pacientes interessados em se cadastrar, exclusivamente para tratar de assuntos relacionados ao atendimento das UBSs da Região Oeste, tendo como piloto a UBS 07 de Ceilândia.

O grupo será coordenado por um único servidor, preferencialmente o supervisor administrativo, a fim de manter a organização e evitar informações incorretas ou desencontradas. O servidor responsável deverá conhecer, obrigatoriamente, todo o andamento de todos os serviços da unidade básica de saúde.

O projeto prevê que o aparelho de telefone celular seja adquirido por meio da Superintendência da Região Oeste ou de doação, com tecnologia disponível para o projeto, e unicamente para este fim, com acesso à rede de internet para a execução do Zap Legal.

*Com informações da Secretaria de Saúde